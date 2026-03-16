Diputado propone tomar ingresos de la venta de lotería electrónica para cuidados paliativos

Un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa plantea destinar el 20% de las utilidades generadas por la venta de lotería electrónica de la Junta de Protección Social (JPS) a asociaciones de cuidados paliativos, con el fin de reforzar el financiamiento de organizaciones que hoy enfrentan una situación crítica.

La iniciativa surge en medio de una caída significativa en los ingresos que estas asociaciones reciben desde la JPS por concepto de la venta de “raspaditas”, una disminución que, según se advierte, ya provocó recortes de entre un 40% y un 50% en los recursos asignados durante este año.

Ese escenario compromete la operación de clínicas y organizaciones que brindan atención a personas con enfermedades avanzadas y acompañamiento a sus familias.

De acuerdo con lo expuesto por el diputado proponente, la labor de estas asociaciones es fundamental, no solo por la atención directa a pacientes en condición terminal, sino también por el soporte que ofrecen a sus núcleos familiares en momentos especialmente complejos. (Ver video adjunto)

Por eso, sostiene que resulta urgente abrir una nueva fuente de financiamiento que permita dar continuidad a estos servicios.

La propuesta pretende que parte de las ganancias obtenidas por la lotería electrónica sirva para aliviar la presión económica que enfrentan estas organizaciones y garantizar la atención de cientos de pacientes en todo el país.

El proyecto avanza en corriente legislativa mientras crece la preocupación por la sostenibilidad de los programas de cuidados paliativos.