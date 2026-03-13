Diputado propone pago automático obligatorio en todos los peajes del país

El diputado oficialista, Alexánder Barrantes, presentó un proyecto de ley que haría obligatorio el pago automático en todos los peajes de las rutas nacionales del país

La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.442, establece que el Estado y cualquier empresa concesionaria que administre casetillas de peajes deberán contar con mecanismos que permitan el cobro sin detener el tránsito, como sucede en otras latitudes.

“Las barreras físicas de cobro no deberían existir para lograr una mayor fluidez en el paso del tránsito, lo cual reduciría costos de viaje para usuarios, también para transportes de mercancías. Todo ello acarrea beneficios para competitividad y conectividad país, entre regiones y comercialmente”, expone Barrantes en la exposición de motivos.

Según el diputado, esto además generaría un impacto ambiental positivo al evitar que haya carros detenidos y se consuma más combustible producto de las presas que generan los peajes.

Consultado, el diputado aseguró que su propuesta no incluye el uso de dispositivos como los que utilizan los bancos en la actualidad para ese mismo fin, sino más bien stickers que permitan, mediante sistemas automatizados, la lectura de la información de cada conductor y hace rebajos automáticos desde sus cuentas bancarias.

¿Esto obligaría a costos adicionales para el usuario?

“Esto se puede hacer también a través del marchamo digital, que ahí se va a cobrar a una cuenta. Lógicamente, las cuentas en los bancos siempre tienen un cargo por administración. Eso es lo normal, verdad, eso no se quita a nadie”, dijo.

¿Y en el caso de las personas que no tengan cuentas bancarias, cómo se garantizaría su tránsito?

“A mí me parece que quien transite en un vehículo por una ruta nacional debería de tener su cuenta, porque ya es imperativo que las personas tengan una cuenta en un banco si van a transitar y si van a utilizar un tipo de servicios de esta de esta clase, ¿verdad?

“Y eso va a ser en rutas nacionales y sobre todo para nuevas concesiones, para renegociaciones de contratos y en carreteras que también son directamente administradas por el Gobierno. Lógicamente, en rutas cantonales y otros lugares no van a tener este problema”, afirmó.

Consultado sobre los riesgos legales que podría suponer impedir el tránsito a un grupo de ciudadanos, Barrantes aseguró que el cobro de esos peajes también se podría sumar al marchamo de cada vehículo, aunque esa posibilidad no se menciona en ninguna parte del texto presentado.

“Eso se puede agregar en moción 137 (de fondo), entonces no hay problema. Como estamos apenas en el inicio, siempre se escapaban algunos detalles, pero los proyectos normalmente de ley son muy generales y no llevan tanta cosa específica.

“A nosotros lo que nos corresponde es poner a la ley la forma en que lo vayan a hacer. Ya es un asunto propio de el concesionario o del Gobierno que administra la ruta definir el sistema, qué les conviene más, qué es más económico, qué es más rentable, cómo lo van a hacer”, resumió Barrantes.

La propuesta deberá ser asignada a comisión para iniciar con su discusión.

