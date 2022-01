Diputado pide investigar al alcalde de Corredores por supuesto falso testimonio

El diputado del Partido Acción Ciudadano, Luis Ramón Carranza, arremetió esta tarde contra el alcalde de Corredores, Carlos Viales, por supuestamente haber mentido ante la comisión legislativa que investigó la presunta infiltración del narcotráfico en la Zona Sur.



Carranza aseguró que las publicaciones de la prensa nacional, donde se detalla que en el expediente judicial del caso se investiga la construcción de un puente y un camino en una propiedad privada de un presunto líder narco, dejan claro que las acusaciones contra Viales eran ciertas y que él las negó ante los diputados bajo la fe de juramento.

Por eso, pidió formalmente a la presidencia del Congreso presentar la prueba correspondiente para que se investigue el presunto delito de falso testimonio por parte del jerarca municipal.

Ese delito es penado en el Código Penal con entre tres meses y dos años de prisión.

Ese día, Viales dijo a los diputados que no existió de parte de la municipalidad “ninguna disposición de recursos para la compra de materiales, contratación de empresas o proveedores para la construcción de un puente”.

En la prueba judicial, sin embargo, se incluye un video en el cual se observan vehículos municipales cerca de las obras y también un funcionario investigado.

Además, se investiga si la maquinaria y los materiales también eran municipales.

Carranza fue el único diputado de la comisión investigadora que insistió en mantener vivo ese expediente y llegar hasta el fondo de los hechos denunciados; sin embargo, una mayoría de diputados de oposición desestimaron el informe y lo archivaron.

Hoy, el frenteamplista, José María Villalta, dijo en el Plenario sentir vergüenza por la actuación de los legisladores en esa investigación y criticó el “amiguismo y compadrazgo partidario” que asegura reinó en el trámite de ese órgano.

“Sencillamente la comisión creada para investigar esto no quiso profundizar en estos temas, prevaleciendo el amiguismo, el compadrazgo partidario, no quisieron profundizar en estos temas con una excusa barata, una excusa de que el caso está en in investigación judicial, pero bajo esa lógica no habría prácticamente ningún control político.