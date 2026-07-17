Diputado oficialista presenta nuevo proyecto de patrocinio del alcohol en el deporte

El patrocinio del alcohol en el deporte abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria en la Asamblea Legislativa.

Ahora es el diputado de Pueblo Soberano, Royner Mora, quien presentó un nuevo proyecto de ley que busca modernizar el modelo de patrocinio deportivo en Costa Rica.

La iniciativa surge luego de varios intentos legislativos que no lograron convertirse en ley y plantea sustituir el actual modelo de prohibición absoluta por un sistema regulado que permita el patrocinio con marcas de bebidas con contenido alcohólico, siempre bajo estrictas condiciones establecidas por la legislación y con supervisión del Ministerio de Salud.

El proyecto presentado ya cuenta con el respaldo de 42 diputados de diferentes fracciones e incluso se busca que su aprobación sea por medio de la vía rápida.

"Nuestro deporte necesita nuevas herramientas para crecer. Esta ha sido una lucha de muchos años y varios intentos anteriores no lograron convertirse en ley. Hoy damos un paso importante con un proyecto sólido, respaldado por 42 diputadas y diputados, que esperamos se convierta muy pronto en Ley de la República. Esta iniciativa crea una nueva fuente de financiamiento con reglas claras, controles estrictos y recursos que llegarán directamente a atletas, federaciones, clubes y comités cantonales, sin descuidar la protección de la niñez, la adolescencia y la salud pública", manifestó Mora.

Uno de los principales ejes de la propuesta consiste en la creación de un mecanismo de financiamiento para el deporte costarricense. El texto establece que el 20% del valor de cada contrato de patrocinio será destinado a un Fondo Nacional para el Financiamiento y la Promoción del Deporte, administrado por el ICODER.

Estos recursos estarán dirigidos a fortalecer programas deportivos, becas, infraestructura y proyectos de desarrollo en los 84 cantones del país. Asimismo, parte del financiamiento permitirá respaldar programas de prevención desarrollados por el IAFA y el INAMU.

El proyecto también incorpora medidas estrictas para proteger a la niñez y la adolescencia, prohibiendo el uso de marcas de bebidas alcohólicas en ligas menores, cualquier publicidad dirigida a personas menores de edad y estableciendo un control previo obligatorio por parte del Ministerio de Salud para toda publicidad relacionada con estos patrocinios.











