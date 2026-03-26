Diputado Horacio Alvarado: "Es suspensión, no es renuncia al PUSC"

El diputado Horacio Alvarado conversó con Teletica.com la noche de este miércoles sobre la suspensión de su militancia en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).﻿

—¿Renunció usted al PUSC?

Gracias por la pregunta porque eso me permite una aclaración. Yo no he renunciado al Partido Unidad Social Cristiana. Si ven la carta que yo envié, que se la puedo enviar textualmente lo que dice, yo no estoy renunciando al Partido Unidad Social Cristiana y el proceso que ellos abrieron ante el Tribunal de Ética del partido yo le estoy dando seguimiento junto con mis abogados y, por supuesto, que voy a contestar todo lo que ellos me puedan preguntar y voy a presentar el descargo de todo lo que me están acusando.

Ahora bien, quiero decirles también que el señor que presenta la denuncia ante el Tribunal de Ética del partido que me di cuenta de que ese es el señor Alexander Salas. Yo no sé más bien cómo él hace la denuncia cuando él fue embajador con el gobierno de Carlos Alvarado durante cuatro años y dos años fue embajador con este gobierno de Rodrigo Chaves.

—En esta carta que usted presenta, usted solicita formalmente la suspensión de su militancia al partido: ¿Eso no es lo mismo que renunciar o cómo lo explica usted?

Jamás, jamás, si uno busca en el diccionario, qué es suspensión y qué es definitivamente retirarme del Partido Unidad Social Cristiana... Yo lo que estoy pidiendo es una suspensión que inclusive quedó abierta porque puede ser para siempre o puede ser por un periodo determinado.



Es suspensión, no es renuncia al Partido Unidad Social Cristiana, son términos totalmente diferentes.

—¿A qué se debe todo esto, a la apertura del pro﻿ceso interno?



No, no, yo estoy siguiendo el proceso, no, Dios libre. Yo por eso no estoy renunciando, yo estoy pidiendo la suspensión y a partir de cuándo termine la diputación, pero yo contesté hoy mismo. Lástima que también la información que están dando no pidan, o les sugiero que vayan al partido y pidan más bien donde yo le pido al partido, por mis abogados, que el documento que ellos me enviaron es incompleto y lo estoy pidiendo que me lo den foliado, que me lo den completo para yo poder presentar las descargas que me están haciendo ante el Tribunal de Ética.

—¿Qué sabor de boca le deja a todo esto que se ha generado en las últimas horas?

El sabor de boca que me deja es que yo presento esa suspensión porque yo no estoy de acuerdo con cómo no manejan la formación que yo he recibido durante muchos años, inclusive siendo presidente del PUSC, siendo secretario para América Latina y el Caribe de la Democracia Cristiana y siendo diputado y embajador del PUSC en gobiernos, los principios ideológicos socialcristianos están totalmente distintos a lo que hoy la dirigencia de la Unidad Social Cristiana está manejando.

Es por eso, y la nota lo dice, que me suspendan del partido, es porque no concuerdo cómo están manejando nuestros principios ideológicos socialcristianos.

—¿Lo del tribunal de ética del PUSC, ese proceso hacia usted y tres compañeros más, es por votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en dos ocasiones?

Vamos a ver, yo lo repetí en uno de los medios de comunicación, yo no tengo que ver absolutamente con la decisión de los demás compañeros, los que votaron a favor o votaron en contra. Mi decisión fue una decisión, primero, porque la fracción de la Unidad Social Cristiana dejó a la libre esa votación.



Y aparte de eso, bajo el análisis legal sobre esos dos levantamientos que le estaban haciendo al Presidente de la República. Esos dos levantamientos los analicé con mis asesores abogados, inclusive uno de ellos, profesor constitucionalista. Fue donde yo tomé la decisión como diputado, más cuando la fracción toma la decisión que queda a la libre esa votación, a última hora tomo la decisión de votar en contra del levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República.



—Juan Carlos Hidalgo, quien había sido pues el candidato presidencial, había pedido a los diputados levantar la inmunidad de Rodrigo. ¿Eso no era vinculante para ustedes en ese momento?

No es vinculante porque yo soy diputado de la República, él era un simple candidato a la presidencia del país por medio del Partido Unidad Social Cristiana, que él está totalmente alejado de los principios ideológicos socialcristianos.

—¿Usted mañana ampliará, en horas de la mañana, alguna otra reacción, o para usted ya con esto, da cerrado este tema?



Yo doy cerrado el tema; yo soy una persona, ya me conocen, que disto mucho de las discrepancias entre pensamientos de personas, y mucho menos voy a seguir el juego a una persona que recién llega al Partido Unidad Social Cristiana, sin la formación y conocimiento de los principios ideológicos socialcristianos, como es Juan Carlos Hidalgo.



