Diputado acusa a Gobierno de ocultar gravedad de sus necesidades económicas

Por segundo día consecutivo el diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, exigió al Gobierno claridad sobre sus verdaderas necesidades económicas para el cierre de este 2020 y cuestionó su solvencia para hacer frente al pago de aguinaldos y salario escolar del sector público.



Benavides insistió en que el Ejecutivo está ocultando la verdadera magnitud de su déficit para evitar reclamos o protestas de sectores y la población.

“La jugada de mantener los asuntos difíciles debajo de la alfombra no les funcionó, no les va a funcionar. El Gobierno oculta lo que sucede, dejen de engañar a la gente con que no ir a negociar con el FMI es una posibilidad, el Gobierno sabe que tiene que ir, pero a punta de miedo no lo puede decir”, aseguró.

El legislador insistió en que el Ejecutivo corre para tratar de colocar bonos que les permita tener los recursos para cerrar el año, pero que ahora mismo los inversionistas no los están adquiriendo pese a pagar casi 10% de intereses.

“9.34% está pagando los bonos y ni así le entran los inversionistas, por mil razones, pero entre otras cosas por la desconfianza que genera el Gobierno con sus acciones y especialmente sus omisiones”, dijo.

Añadió, además, que por ese mismo temor no se permite revelar la verdadera magnitud de lo que se viene, con un tipo de cambio aún más elevado que el actual y tasas de interés que se volverán impagables.

“El Gobierno tiene que alertar a la gente para que se entienda por qué es que hacer esfuerzos extraordinarios para mantener el país a flote”, finalizó.