Diputada Shirley Díaz renuncia al PUSC y se declara independiente

La diputada Shirley Díaz informó esta tarde su renuncia inmediata al Partido Unidad Social Cristiana y su declaratoria como legisladora independiente.



La legisladora acusó razones ideológicas para esa decisión, incluyendo críticas a que su fracción se ha alejado de principios fundamentales del socialcristiano como el derecho a la vida o la atención de los sectores más desfavorecidos.

Shirley Díaz aseguró que no pretende polarizar al país en época electoral, pero que el tema lo puso en la mesa el PAC.

"En momentos trascendentales para el país, desde mi curul, me vi obligada a estar sola y escoger entre lo que políticamente me hubiera convenido acercándome a mi fracción, y lo que finalmente hice para no sacrificar mi ideario político", afirmó.