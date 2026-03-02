Diputada se ausentará del Plenario tras someterse a cirugía de emergencia

La diputada independiente, Cynthia Córdoba, fue sometida a una cirugía de emergencia el pasado viernes luego de sufrir una apendicitis.

Según confirmó su despacho, la legisladora permanecerá hospitalizada hasta el próximo jueves, esto a partir de las estimaciones médicas.

“Está bien, recuperándose, positiva y con buena actitud”, informó su vocero.

Córdoba, quien llegó al Congreso bajo la bandera del Liberal Progresista y en sustitución de Jorge Dengo, se declaró independiente meses después.

La legisladora aún no tiene fecha de regreso al Congreso. La actual Asamblea acabará su mandato constitucional el próximo 30 de abril.



