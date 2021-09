Diputada reprocha a compañero por abordar temas familiares en comisión: "Mejor vaya a Caso Cerrado"

La diputada Karine Niño aseguró estar indignada por los "temas familiares" que salieron a relucir, este martes, en la comisión que investiga la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur. Incluso, envió a uno de sus colegas al programa Caso Cerrado.

Durante la comparecencia de Carlos Viales, alcalde de Corredores y papá del legislador Gustavo Viales, cuestionaron las donaciones que realizaron padre e hijo a las campañas políticas respectivas, tanto para la alcaldía como para la diputación.

Luis Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), le insistió al alcalde que, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones, él había hecho aportes económicos a su propia campaña.

“El financiamiento es de ₡13 millones. Las dos contribuciones están debidamente identificadas: una por ₡400.000 y otra por ₡800.000, que hizo mi hijo Gustavo. En cuanto a contribuciones de este servidor, soy del PLN, no lo voy a negar aquí y, muy probablemente, en algún momento, también doné. No le puedo decir cuánto porque eran cantidades muy mínimas", respondió Viales.

Inmediatamente, el oficialista le consultó a Viales si él había apoyado la campaña de su hijo.



"¿Usted no le ayudó a su hijo?", cuestionó. "Esa consulta creo que debería hacérsela a Gustavo porque yo vivo de un salario y tampoco es mucho lo que yo podría aportar", agregó el compareciente.

“Me parece raro que el papá no apoye al hijo con nada, pero bueno…", concluyó el legislador del PAC.



Indignación

Cuando fue su turno, la diputada Niño reaccionó ante las preguntas realizadas por Carranza.

"Hemos estado aquí en puros supuestos, diputada presidenta, de verdad que a mí me tiene realmente consternada la intervención, incluso cuestionando casi que la vida familiar entre el diputado Viales y su papá, porque si el papá lo apoya o no lo apoya en donaciones. Si tiene algún problema con la vida familiar de ellos, casi que mejor vaya a Caso Cerrado, pero no aquí", dijo Karine Niño.

"De verdad que esto es realmente indignante, además de que todo le parece raro, pero sin pruebas. Le traen pruebas y sigue siendo raro. ¿Hasta cuándo vamos a tener una intervención real o una simple disculpa?", añadió dirigiéndose a Carranza. "No está bien para nuestra investidura", finalizó.