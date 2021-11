Diputada PUSC: “Le va a costar mucho al próximo Presidente llegar a la altura de Alvarado”

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge, sorprendió esta tarde en la sesión del plenario legislativo con una serie de elogios para el presidente Carlos Alvarado, un hecho casi inédito en esta legislatura para un diputado de oposición.



“Con toda la pena que me da, les digo que le va a costar mucho al próximo Presidente llegar a la altura de don Carlos Alvarado, que sí ha tenido la capacidad de hacer las cosas correctamente. Les va a doler porque don Carlos no le ha tenido miedo aquí, les guste o no les guste”, dijo Monge ante el Plenario.

Sus palabras llegaron en medio de la molestia por el rechazo mayoritario a una moción, impulsada por el PUSC, para instar a los miembros del Consejo Superior de Educación a renunciar en medio de la polémica por las pruebas FARO, así como pedir al Ejecutivo nombrar a un ministro de Educación que no haya participado en la formulación de esa cuestionada evaluación.

“Aquí los diputados, en lugar de tomarse una cucharadita de dignidad y sentido común, se toman un vaso de me vale madre, porque no están haciendo absolutamente nada, porque como estamos en política tenemos techo de vidrio”, añadió Monge, quien también cuestionó el silencio que ha reinado en el Congreso en torno al caso “Diamante”, que involucra, entre otros, a cuatro alcaldes de Liberación Nacional y un regidor de Nueva República.

“Lo que dijo María Vita me voló la cabeza y todavía no me recupero. Obviamente que estamos remal y nadie le va a llegar al Presidente, si ha traído este país a un despeñadero grandísimo, ni vergüenza le da”, reaccionó Nidia Céspedes, precisamente miembro del bloque que hoy lidera el candidato Fabricio Alvarado.

¿Por qué?

La moción, rechazada por 27 diputados contra el apoyo de otros 14, incluyó la negativa de toda la fracción verdiblanca, Restauración Nacional y el PAC.

La justificación, según el liberacionista Roberto Thompson, es que este martes se decidió que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público será la encargada de llevar adelante esa investigación, por lo que una decisión así sería “prejuzgar” la labor del Consejo Superior de Educación.

“Entendemos la situación que se ha venido dando con respecto a este tema, que coincidimos que es muy grave, pero el día de ayer la Comisión de Control de Ingreso y Gasto aprobó una moción para abrir una investigación y escuchar a todos los miembros del Consejo Superior, por lo que sería anticipar, prejuzgar a esos miembros que tienen que venir a rendir cuentas aquí”, dijo Thompson.

Sin consenso

Esta tarde, el Plenario también intentó, sin éxito, nombrar a los restantes magistrados suplentes de la Sala III.

Luego de tres rondas de votación, ninguno de los candidatos de la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia logró obtener los 38 votos mínimos para su elección.

Debido a que esta es la tercera ocasión en que se somete a votación, las candidaturas regresarán a la Corte para que se envíe una nueva lista de postulantes.

Al Plenario se le encomendó nombrar a ocho magistrados suplentes, sin embargo solo pudo nombrar cinco: en junio a Cynthia Dumani, Miguel Fernández, Rafael Segura y William Serrano, mientras que en julio se eligió a Rosa María Acón.

Cuando la Corte envíe la nueva lista esta irá a la Comisión Especial de Nombramientos para que se inicie el trámite de estudio de las candidaturas y recomendar una lista al Plenario.