Diputada propone hacer obligatoria la lectura diaria en las escuelas y colegios

La diputada independiente Cynthia Córdoba presentó este viernes un proyecto de ley que busca obligar a los centros educativos a implementar espacios de lectura diaria en las aulas.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.507, reforma la Ley de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas para obligar al Ministerio de Educación Pública (MEP) a garantizar esos espacios en primera y secundaria, tanto a nivel público como privado.

“En educación primaria, los centros educativos destinarán un mínimo de treinta minutos diarios a la lectura. En educación secundaria, los centros educativos destinarán un mínimo de veinte minutos diarios a la lectura, al menos cuatro días por semana”, dice la propuesta.

De la mano con esto, la iniciativa establece que el Estado debe asegurar la presencia “permanente” de libros en las aulas por medio de la biblioteca escolar.

“La presente reforma no solo atiende una necesidad educativa nacional claramente identificada, sino que constituye una medida estratégica para el desarrollo sostenible del país. Garantizar que cada estudiante lea todos los días implica fortalecer las capacidades humanas, reducir desigualdades, mejorar la calidad de la educación y consolidar las bases para una sociedad más equitativa, productiva y democrática”, defendió Córdoba.

El Ministerio de Educación, además, tendrá la obligación de incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la implementación de esos espacios diarios y su contribución para fortalecer el hábito y la comprensión lectora.

La propuesta da 12 meses a la cartera para definir e implementar estos lineamientos; sin embargo, no precisa fuentes de financiamiento para la compra de libros o el acondicionamiento de las bibliotecas.

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