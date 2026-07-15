Diputada oficialista propone multa por transportar mascotas sin dispositivos de seguridad

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nayuribe Guadamuz, presentó este miércoles un proyecto de ley que obligaría a quienes transporten mascotas en sus vehículos a portar dispositivos de seguridad vial para estas.

La propuesta, que se analizará bajo el expediente 25.646, busca reducir el riesgo de accidentes y proteger a los ocupantes y a los animales de compañía.

El proyecto establece que las mascotas deberán viajar con sistemas de seguridad adecuados. La medida impedirá que los animales se desplacen libremente dentro del automóvil. El objetivo es disminuir las distracciones del conductor y reducir el riesgo de lesiones durante frenazos o colisiones.

Junto a esta obligación, la iniciativa también establece que se castigará con una multa de hasta ₡94 mil a quienes incumplan la normativa. La sanción, según Guadamuz, pretende incentivar el cumplimiento de la ley y fortalecer una cultura de prevención en las carreteras.

La legisladora aseguró que el proyecto no prohíbe viajar con animales, sino promover traslados más seguros para las familias y sus mascotas (ver video adjunto en la portada).

"Este proyecto tiene un objetivo muy claro, brindar más seguridad en las carreteras y proteger la vida de las personas y de las mascotas. Es importante aclarar que no prohíbe viajar con animales. Lo que busca es que lo hagan de forma segura, utilizando dispositivos de seguridad que eviten distracciones al conductor y protejan a las mascotas en caso de un frenazo o de un accidente", afirmó.

La diputada añadió que la propuesta impulsa cambios en la forma de transportar animales de compañía.