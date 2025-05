Diputada oficialista pide a Rodrigo Chaves un ministro de la Presidencia

La diputada oficialista Ada Acuña aseguró el jueves que pedirá al presidente Rodrigo Chaves que nombre un ministro de la Presidencia (vea video adjunto de Telenoticias).

En la antesala de la reelección del Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, el mandatario indicó que no nombrará a nadie en ese cargo mientras el parlamentario del Partido Liberación Nacional (PLN) esté a cargo del Congreso.

"Venir a hablar con los 56 diputados no está siendo fácil. Yo creo que es muy importante que el señor presidente, por los proyectos tan importantes que tenemos, piense en nombrar a una persona. Que si no es necesario, que si él considera que no es necesario hablar con el presidente del Directorio, que hable con los demás diputados. Son muchos diputados y yo creo que esa sensibilidad sí la ocupamos si queremos sacar los proyectos", señaló la parlamentaria del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).