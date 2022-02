Diputada Laura Guido confirma positivo por COVID-19

La diputada del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido, informó que es positiva por COVID-19.



La jefa de fracción de la bancada oficialista explicó que este lunes se realizó una prueba que confirmó el contagio.

Ayer me hice una prueba PCR , cuyo resultado fue positivo por Covid. Por ese motivo me encontraré en aislamiento por el tiempo que me indiquen las autoridades sanitarias y atenderé en la medida de lo posible mis responsabilidades por vía remota.