Diputada Johana Obando denunciará ante Fiscalía supuestos seguimientos de la DIS

La diputada independiente, Johana Obando, anunció que acudirá en las próximas horas a la Fiscalía para interponer una denuncia por lo que sospecha son seguimientos realizados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o por grupos afines al chavismo.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde expresó:

"Amigos y amigas: Hago público que en las próximas horas acudiré a la Fiscalía a interponer una denuncia por seguimientos de parte de lo que sospecho es la DIS o bien grupos afines al chavismo. "No es la primera vez que denuncio este tipo de seguimientos que ya otros sectores de oposición y voces críticas al gobierno han denunciado. "Hago un llamado a la civilidad, al diálogo y a abandonar las formas violentas de hacer política. Costa Rica se construyó a través del respeto mutuo y el contraste democrático de ideas", posteó.

Esta no es la primera vez que la legisladora cartaginesa denuncia hechos similares. El año pasado, Obando hizo público otro caso de presuntos seguimientos, situación que generó respaldo de 14 diputados y motivó a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público a abrir una investigación sobre supuestas acciones de vigilancia contra legisladores y sus allegados.

La diputada reiteró su llamado a mantener la civilidad y el respeto en la política costarricense, subrayando que el contraste democrático de ideas debe prevalecer sobre cualquier forma de intimidación.