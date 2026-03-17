Diputada impulsa prohibición de redes sociales para menores de 14 años

Una diputada propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años y exigir controles de identificación de usuarios, en respuesta al aumento de casos de ciberacoso y mensajes inapropiados dirigidos a niños y adolescentes.

Cada vez más niños acceden a redes sociales a edades tempranas, lo que ha derivado en situaciones de ciberacoso e incluso en el envío de mensajes sexuales por parte de adultos a menores.

Esta realidad encendió las alarmas en el país y motivó a una diputada a presentar un proyecto de ley para regular el acceso y uso de plataformas digitales por parte de menores de edad.

La iniciativa plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, salvo en versiones infantiles certificadas. Además, establece restricciones para jóvenes entre 14 y 18 años.

El proyecto también obligaría a las plataformas digitales a limitar ciertas funciones, con el objetivo de proteger el bienestar psicológico y emocional de la niñez y la adolescencia. La legisladora hace un llamado al Congreso para avanzar con la aprobación de esta propuesta.