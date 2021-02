Diputada a cuestionado asesor: "Ojalá los costarricenses le vean bien la cara"

Hans Vindas, asesor de la gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, se abstuvo este jueves de declarar ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que investigan los millonarios contratos de mascarillas y otros insumos médicos que hoy son cuestionados por la Fiscalía.

Vindas era precisamente una de las audiencias claves de la investigación legislativa, pues diferentes comparecientes lo han señalado como el responsable de meter, a última hora y fuera del procedimiento habitual, a varios de los proveedores que terminaron ganando esos contratos.

El funcionario, quien desde agosto se encuentra suspendido con goce de salario, se acogió a su derecho constitucional y guardó silencio ante todos los cuestionamientos, incluso aquellos generales y de conocimiento público.

Esa actitud elevó aún más la molestia de los diputados.

“Debería tener vergüenza y declarar. La función pública es para servir, no para servirse. Es inadmisible que venga a decir me abstengo de declarar. Ojalá que los costarricenses vean su cara para que no lo olviden, ojalá que la institución tenga bien claro el tipo de funcionario que no tiene que tener.