Diputada a Chaves: "Culpar al violentado de la violencia que recibe, es violencia"

"La conferencia de prensa de hoy es inaceptable", indicó la frenteamplista, quien cuestionó la reacción del Ejecutivo ante las amenazas de muerte lanzadas por un hombre desde la barra de público del Congreso, el lunes anterior.

Lea también Nacional Ministro de Comunicación dice que discurso de odio también resuena en el Plenario "A alguna gente se les olvida los gritos descontrolados en controles políticos amparados a una inmunidad en el plenario, que es casi tan peligrosa como el anonimato que se da en redes sociales", sostuvo el jerarca.

"Si la primera reacción de un Presidente de la República ante una amenaza de muerte a diputados no es 'suave, calma, respeto, tengamos debates, podemos no estar de acuerdo; pero asesinar no, que corra sangre no'. Si esa no es su primera respuesta, señor Presidente, si su primer reflejo es poner a su ministro de Comunicación a proyectar videitos donde se denuncia el tema de la Caja o se le pide respeto a una diputada oficialista; si ese es su primer reflejo para intentar justificar las amenazas de muerte, señor Presidente, me preocupa porque, de alguna forma, implica una legitimación de los procesos de violencia", dijo Guillén.



"Culpar al violentado de la violencia que recibe, es violencia", agregó.