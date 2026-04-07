Diez intentos y contando: Plenario sigue sin ponerse de acuerdo por elección de magistrados

El Plenario Legislativo sigue sin ponerse de acuerdo por la elección de tres magistrados suplentes de la Sala de Casación Penal o Sala III.

Este lunes se realizaron tres nuevos intentos en busca de llenar esas plazas, elevando a 10 las votaciones que hasta ahora se han realizado en Cuesta de Moras sobre este expediente.

En las rondas previas, el Plenario logró elegir a Rosa María Acón Ng y Helena Ulloa Ramírez, pero todavía quedan tres cupos vacantes.

Curiosamente, tanto Acón como Ulloa no estaban dentro de las cuatro recomendaciones que presentó formalmente la Comisión de Nombramientos al Pleno: Cynthia Dumani Stradtmann, Laura Murillo Mora, Gerardo Peraza Abarca y Ernesto Fernandez Calvo.

Ninguno de los cuatro ha conseguido los 38 votos necesarios para resultar electos.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha intentado en repetidas ocasiones que los jefes de fracción se pongan de acuerdo sobre el proceder con esta elección, pues la Sala precisa de estas magistraturas y la actual Asamblea dejará sus curules el próximo 30 de abril.

De momento no hay fecha para una nueva ronda de elección.