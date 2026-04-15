Dictaminado proyecto para financiar esperado proyecto de tren eléctrico

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó este miércoles de manera afirmativa el expediente 25.291, que incluye los dos contratos de préstamo para financiar el esperado proyecto de Tren Rápido de Pasajeros (TRP).

Se trata de los créditos por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $250 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

“El expediente 25.291 ha tenido un trámite expedito y preferencial en esta Comisión desde diciembre de 2025, lo cual no es casualidad. Responde a un compromiso claro de las diputadas y diputados en avanzar, mejorar y aprobar este contrato de préstamo con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia”, manifestó la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramirez.

Con los créditos listos, el Plenario entrará a conocer el expediente por el fondo para su discusión y votación final.

El TRP es uno de los proyectos prioritarios que la presidenta electa, Laura Fernández, pidió impulsar al actual Congreso.

Los $800 millones permitirán financiar las líneas 1 y 2 del tren que recorrerá el Gran Área Metropolitana (GAM) y que promete redefinir el transporte público en el país.

“Representa una oportunidad real de transformación en la Gran Área Metropolitana. Mejora la movilidad urbana, reduce tiempos de viaje, impulsa el desarrollo económico y contribuye a una visión de país más sostenible y ordenado”, añadió Ramírez.

El texto aprobado incluye controles y protocolos para impulsar la transparencia y mecanismos de trazabilidad en la contratación y rendición de cuentas.

“Este es el equilibrio que debemos defender: avanzar en infraestructura estratégica, pero haciéndolo bien, con transparencia, con control y con respeto por los recursos públicos. Nos satisface, también, haber atendido las audiencias y consultas suficientes para tomar una decisión”, finalizó la liberacionista.

