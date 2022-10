Devolución del ROP dispararía tasas de interés en el país, advierten operadoras de pensiones

La devolución del 30% de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) dispararía las tasas de interés en el país. Así lo aseguró a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, esta tarde, el presidente de la Asociación Costarricenses de Operadores de Pensiones (ACOP), Róger Porras.

Porras defendió ante los legisladores la oposición total de ACOP al proyecto de ley que presentó meses atrás el diputado de Liberación Nacional Francisco Nicolás, quien retomó a su vez una propuesta de campaña de José María Figueres.

El representante de las operadoras explicó que más del 60% de los recursos del ROP, que hoy rondan los ₡9 billones, están concentrados en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, por lo que en el escenario de un retiro completo de ese 30% se estaría hablando de ₡3 billones.

“Para ir a liquidar eso al mercado, lo primero es que no hay posibilidad de hacerlo, pero supongamos que tengamos posibilidad de hacerlo, no se podría porque el mercado costarricense es muy líquido, es decir, no tiene la profundidad suficiente para ir a colocar una cantidad suficiente de títulos y que, efectivamente, exista la demanda para comprarlos”, explicó.