Despiden a asesor de Restauración por supuesto acoso sexual

La fracción de Restauración Nacional confirmó este martes el despido de uno de sus asesores por un presunto caso de acoso sexual.



El partido confirmó que se trata de un funcionario de apellido Marrero y quien se desempeñaba como periodista del despacho de la diputada y jefa de fracción de esa agrupación, Xiomara Rodríguez.

“El cese obedece a una denuncia hecha pública el día de hoy y con el propósito de que el señor Marrero pueda hacerle frente a los hechos por las vías que correspondan”, dijo la bancada en un escueto comunicado.

Mario Aguilar, vocero de la agrupación, aseguró que esa sería toda la información que brindarían sobre el tema.

También se intentó conversar con la legisladora Rodríguez, pero esta no respondió a las llamadas telefónicas.

El hecho

La denuncia en cuestión fue divulgada este martes mediante capturas de pantalla de una supuesta conversación que habría tenido el asesor con una vecina de Cartago, quien le habría escrito para que este intercediera ante la diputada para ayudar a su hijo.

En la conversación, el funcionario aparentemente invita a la mujer a su casa y luego le hace ofrecimientos de corte sexual.

"Viene sola y podría que pasemos un rato agradable y rico.

"No se enoje solo es una propuesta si le interesa"

"De la diputada me encargo yo. Nada en la vida es gratis, pero mi poder no lo necesito, me puedo coger a quien yo quiera"

Venganza

Consultado por este medio, el periodista y excandidato a alcalde aseguró que esa denuncia es falsa y presume que se trata de una venganza de una expareja.

"Es una persona que no existe, simplemente envía publicaciones con el afán de dañar. Esa conversación no existió (...) Hace poco terminé con una expareja, pero no quiero juzgar, puede ser un tema político, pero no sé", dijo el asesor.

Añadió que las fotos que circulan junto a las capturas de pantalla donde se denuncia el hecho sí son de él y que por eso es que sospecha de su expareja.

También afirmó que intentó explicarle a la fracción y la diputada su posición, pero que no entendieron sus razones.

"Intenté explicarles pero me parece que no entendieron, solo me dijeron que estaba cesado. Es entendible, la diputada no quiere que su imagen se vea afectada por estos temas", añadió.

Marrero aseguró que hoy mismo se apersonó al Organismo de Investigación Judicial para presentar una denuncia pero no le fue recibida.

"Me dijeron que no se podía, nada más que no había nada qué hacer. Yo quise denunciar injurias o calumnias o delito informático, pero me dijeron que no", finalizó.