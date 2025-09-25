Denuncian a ministro por usar recursos públicos para defenderse en caso de presunta violación

La diputada independiente, Kattia Cambronero, presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por utilizar recursos públicos para defenderse de la acusación por presunta violación que enfrenta.

En la denuncia, la legisladora señala el uso indebido de recurso humano, oficinas, equipo, logos y símbolos institucionales para atender “una defensa personal”, lo que según Cambronero podría configurar peculado e incumplimiento al deber de probidad.

Además, la diputada denuncia presuntas amenazas contra funcionario público y órganos del Poder Judicial, específicamente contra el fiscal Carlo Díaz, así como la revelación de la identidad de la presunta víctima, pues en el video de Zamora compartido por los canales oficiales de Casa Presidencial, este dice el nombre del denunciante.

“Es responsabilidad de un ministro velar por el buen uso de los recursos públicos, la protección del Estado de derecho y la dignidad de las personas. Nadie está por encima de la ley, permitir estos abusos es privilegiar a ticos que este Gobierno ha premiado con coronas”, dijo Cambronero.

Zamora defendió este miércoles, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que utilizó los equipos y canales oficiales de Casa Presidencial para producir ese video, pues todas las consultas de la prensa fueron canalizadas a través de Zapote y en calidad de ministro.