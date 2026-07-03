Defensoría recibió más de 200 denuncias por hostigamiento sexual en instituciones públicas

El hostigamiento sexual continúa siendo una problemática dentro de las instituciones públicas del país.

Durante los primeros cuatro meses de este año, la Defensoría de los Habitantes recibió 211 denuncias relacionadas con este tipo de conductas, lo que representa 12 casos más que en el mismo periodo de 2025.

Las cifras evidencian que, pese a la existencia de un marco legal para prevenir y sancionar estas situaciones, el fenómeno persiste en distintos espacios de la administración pública.

La legislación costarricense establece que todas las instituciones públicas deben contar con un reglamento interno para atender denuncias de hostigamiento sexual. Además, están obligadas a publicar en sus sitios web el nombre de los funcionarios que tengan sanciones en firme por este motivo.

Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes señala que no todas las instituciones cumplen con esa obligación de transparencia. Entre las excepciones figura el Poder Judicial, que sí mantiene un registro público de las sanciones firmes.

La Defensoría también reiteró la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso de denuncia, con el fin de garantizar una atención oportuna y reducir las barreras que enfrentan quienes deciden reportar estos hechos.



