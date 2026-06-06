Defensores de reforma eléctrica prometen más competencia y tarifas más bajas

La propuesta para armonizar el mercado eléctrico nacional cuenta con el respaldo del Gobierno y de sectores empresariales, que aseguran que la iniciativa representa una modernización necesaria para el sistema energético del país.

Sus defensores afirman que la reforma impulsaría una mayor competencia entre los actores del mercado, fomentaría la inversión en energías renovables y permitiría la participación de nuevas empresas en la generación eléctrica.

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, insistió en que la propuesta no implicaría aumentos en las tarifas eléctricas, pues la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) mantendría su función fiscalizadora.

Además, Bogantes indicó que el país podría atraer inversión extranjera para el desarrollo de plantas de generación y la venta de energía en mercados nacionales e internacionales.

En esa misma línea, el diputado Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del oficialista Pueblo Soberano (PPSO), explicó que el plan busca convertir a Costa Rica en un destino atractivo para la instalación de centros de datos y proyectos de alta demanda energética, lo que generaría empleo y dinamización económica.

A este respaldo se suma el sector empresarial.

La Cámara de Comercio de Costa Rica, junto con la Uccaep y la Cámara Costarricense de Exportadores, entre otras organizaciones, insisten en la aprobación del proyecto al considerar que permitiría ampliar la disponibilidad de energía y fortalecer la competitividad del país.

El proyecto aún deberá enfrentar una segunda votación, aunque actualmente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación ni está convocado en la corriente legislativa.

