Defensa de Marulín Azofeifa teme que Asamblea no logre votar informe contra Fabricio Alvarado

La defensa de la exdiputada Marulín Azofeifa teme que la actual Asamblea Legislativa no logre votar el informe del caso contra el diputado Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales, lo que abriría la puerta a la impunidad.

Este viernes, los diputados recibieron a las partes en una sesión secreta. Azofeifa, junto a sus testigos, rindió declaración ante la comisión legislativa encargada de la investigación. La audiencia se realizó a puerta cerrada, sin acceso para la prensa y con medidas para evitar cualquier contacto entre las partes.

Según la defensa, Azofeifa se encontraba ansiosa, pero se le garantizó protección y se respetó el debido proceso.

La comisión deberá entregar su informe a más tardar el 17 de abril, mientras que el Plenario tendrá como fecha límite el 28 de abril para conocerlo y votarlo, antes de que finalice el actual periodo legislativo.



