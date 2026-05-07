Defensa de Marulín Azofeifa solicita arresto domiciliario contra Fabricio Alvarado

El equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa solicitó este jueves a la Fiscalía que se dicte arresto domiciliario en contra del también exlegislador Fabricio Alvarado, acusado de presunto acoso sexual.

La gestión de medidas cautelares busca, según los abogados, “evitar cualquier intento de evasión de los procesos penales que actualmente se siguen en su contra”.

“Las gestiones realizadas buscan garantizar el sometimiento de Fabricio Alvarado a la justicia costarricense y proteger la integridad del proceso judicial. Entre las medidas solicitadas se encuentran aquellas contempladas por la legislación nacional para impedir riesgos de fuga, obstaculización o incumplimiento de las obligaciones procesales”, dijo el equipo legal.

Los defensores aseguraron que utilizarán “todas las herramientas jurídicas disponibles” para asegurar que Alvarado responda ante los tribunales.

“Las sobrevivientes tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Este proceso no se detendrá y agotaremos todas las vías legales necesarias para evitar la impunidad”, señalaron los representantes legales.

Eric Ramos, abogado de Alvarado, cuestionó que el establecimiento de medidas cautelares defiende un principio de necesidad procesal que, según su visión, no aplica en este caso.

"En este caso no hay ninguna necesidad de mantener a don Fabricio con ningún tipo de medidas. Incluso antes de que don Fabricio haya sido llamado a la indagatoria por parte de la Fiscalía, él de manera voluntaria se presentó.

"Es desnaturalizado cuestionar la salida del país de él, que se dio por un tema eminentemente personal y profesional, en aras de buscar hacer y provocar un escándalo y mantener esta situación como un show", dijo Ramos.



Además, el abogado criticó la actuación de la defensa de Azofeifa, que dijo convoca a la prensa sobre cada actuación que realiza.

"Es inusual que abogados litigantes cada actuación que hacen llamen a la prensa a anunciar y eso solo puede tener dos razones: una, buscar no sé si levantar el perfil personal o instrumentalizar el proceso para, con fines distintos a la derivación de la verdad real; o dos, ejercer una presión sobre las autoridades judiciales. Cualquiera que sea la causa, pues es absolutamente irregular", finalizó.



Ramos reiteró que Alvarado regresará al país este viernes 8 de mayo.