Defensa de Chaves repite estrategia que utilizó Celso Gamboa para recusar diputados

Hace dos semanas, luego de que trascendiera la histórica decisión de la Corte Plena de solicitarle al Congreso levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves; el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, adelantó que solicitarán que “algunos diputados” se separen de esa discusión.

Según el defensor, se trata de legisladores que han “adelantado criterio” sobre esa posibilidad.

Esa afirmación trae a la memoria una solicitud muy parecida que el hoy extraditable, Celso Gamboa, realizó en 2018.

En aquella oportunidad, el entonces magistrado de la Sala III planteó la recusación para evitar el levantamiento de su inmunidad, alegando que diferentes legisladores ya habían adelantado un criterio negativo ante los medios de comunicación.

El caso hacía referencia a las acusaciones sobre tráfico de influencias por la presunta mediación que hizo para conseguir un documento que certificaba que Johnny Araya no tenía causas penales abiertas, todo esto previo a las elecciones municipales donde Araya era candidato.

Por esa petición, el Departamento de Servicios Técnicos, encargado de la materia legal en el Congreso, emitió un criterio en el que dejó claro que la figura de la recusación no existe en el derecho parlamentario, sino que es específico del ámbito penal y administrativo.

“La función de control político que realizan los diputados no tiene naturaleza jurisdiccional ni administrativa. Las tareas de fiscalización que ellos efectúan, en el ejercicio del control político, están tuteladas por el artículo 110 constitucional, que dispone que el diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea Legislativa”, leyó en el Plenario el entonces diputado, Michael Arce.

Poco después, el Congreso votó, por unanimidad, rechazar la recusación planteada por Gamboa.

Días más tarde, la Asamblea Legislativa decidió levantarle la inmunidad a Gamboa y posteriormente destituirlo como magistrado.

Los actuales diputados también se enfrentarán, próximamente, al análisis sobre el levantamiento del fuero de Rodrigo Chaves, acusado por el millonario contrato que se firmó con una productora con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Diferentes legisladores ya adelantaron que la posibilidad de recusación no existe y que seguirán adelante con el proceso.

“Es otra jetonada decir que se va a recusar a algún diputado del conocimiento del levantamiento de la inmunidad, porque los diputados no somos jueces, no le corresponde a ningún diputado o diputada de la República determinar la culpabilidad o no de un imputado por algún caso", criticó el liberal Gilberto Campos.