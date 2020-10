Decreto UPAD no fue revisado por departamento de Leyes y Decretos

El decreto presidencial que permitió la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) no fue revisado por el Departamento de Leyes y Decretos, precisamente el órgano encargado de supervisar impresiones jurídicas y errores de redacción.



Así lo aseguró la mañana de este miércoles Fred Montoya, director interino de ese departamento, ante los diputados de la comisión que investiga el caso UPAD.

Montoya aseguró ante los legisladores que, si bien no es un caso único, no es normal que un decreto se traslade firmado y omita el proceso de revisión; pero que él, en lo personal, no lo hubiera aprobado.

El director explicó que el decreto llegó a la dirección el 28 de enero de 2020, pero como este ingresó previamente firmado por el órgano superior constitucional (Ministerio de la Presidencia), su revisión no era necesaria.

Lea también Política Traslado de información de Ministerio de Seguridad a UPAD fue ilegal El constitucionalista Rubén Hernández aseguró a los diputados que la ley no facultaba al ministro Soto a trasladar información sensible al Presidente.

Por esa razón no se revisó y se archivó hasta su publicación el 11 de febrero siguiente. Hasta ese momento fue conocido, entonces, por el departamento.

Montoya explicó que, por ya estar firmado, no hay nada que legalmente pueda hacer el departamento para exigirle a Presidencia un cambio y que, por lo tanto, no se realizó ninguna observación o queja.

La diputada de Liberación Nacional, Ana Lucía Delgado, criticó al director por esa decisión, pues aseguró que su deber era presentar la debida queja formal para salvar la responsabilidad atinente en el marco de la legalidad, pues aún sin poder cambiarlo su deber era señalar las irregularidades en ese.

El director también dijo que “no es normal” que un decreto se firme en octubre y se publique cinco meses después, como sucedió con el de la UPAD.

Duplicidad

Montoya explicó ante los diputados que la creación del Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP) en 2018 anterior, por orden del presidente Carlos Alvarado, ha creado una duplicidad de funciones con el Departamento de Leyes y Decretos.

Precisamente fue la GALP la que revisó el acuerdo UPAD, por lo que a Leyes y Decretos solo llegó la orden de enviar el documento a publicación.

“No es que dejáramos de tener protagonismo, porque los decretos siguen llegando, lo que no había antes era esa segunda revisión por la GALP (…) que sí, genera una duplicidad de funciones.

Lea también Nacional Popularidad de Carlos Alvarado vuelve a desplomarse La valoración positiva que obtuvo el mandatario y su Gobierno al inicio de la pandemia volvió a desaparecer según la última encuesta del CIEP.

El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, le cuestionó a Montoya si la creación del GALP se da por no tener confianza en su departamento.

“No sabría responderle, señor diputado, cuál era la intención de ellos, si desconfianza o qué, no sabría decirle”, respondió.

La diputada verdiblanca, Silvia Hernández, sí ofreció una razón para esto.

“El decreto UPAD estuvo ideado para dejarlos a ustedes en la oscuridad a propósito y, además, se creó una estructura paralela para brincarse todos los controles que precisamente hubieran evitado que se cometieran los errores que tuvo la firma y aprobación de este decreto”, dijo.

La comisión UPAD todavía tiene una larga lista de comparecientes por delante, incluido el propio presidente Carlos Alvarado.

Por esa razón, este martes los diputados aprobaron extender por 120 días el plazo para la presentación de ese informe final, cuya fecha límite estaba próxima a cumplirse.