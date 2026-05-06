¿Declarar emergencia nacional por femicidios? Esto dice la presidenta designada del INAMU

La nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Carolina Delgado, enumeró los dos objetivos prioritarios que tendrá, a partir del viernes, para atacar la ola de violencia de género que vive el país.

Primero, la exdiputada liberacionista explicó que deberá revisar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar hacia futuro para tener claro el estado de situación de la entidad.

Sin embargo, adelantó que tiene un compromiso con mejorar el trabajo conjunto entre todas las instituciones que tienen algún papel en la prevención, contención y respuesta a la violencia contra las mujeres.

"Nada hacemos con empoderar a las mujeres y no mejoramos la parte legal para darle mayores garantías y para asegurarnos que aquellos que cometieron el delito paguen por lo cometido", explicó Delgado.



La jerarca designada fue miembro de la ﻿Comisión Permanente Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa﻿, por lo que espera continuar con los proyectos que dejó pendientes, ahora respaldada por un Congreso mayoritariamente afín.

"Ya se había aprobado [un proyecto de ley] de educación financiera y dejamos sin aprobar, porque no hubo cuórum en ese día, un proyecto mío que tiene que ver con inclusión financiera, cómo hacemos que todos los recursos del Estado que ayudan y colaboran con el desarrollo de las mujeres para que puedan de manera coordinada sacarlas de la pobreza y empoderarlas", señaló.

Entre 2024 y 2025, al menos tres colectivos feministas y de derechos humanos, así como un grupo de 22 diputadas, hicieron un llamado para solicitar al Gobierno la declaratoria de emergencia nacional ante la ola de femicidios que enfrentó Costa Rica.

Respecto al tema, Delgado señaló que lo más importante por ahora es "definir una ruta clara" sobre cómo se ha atendido la problemática en el país.

"Todavía nos quedan algunas reformas constitucionales que también dejamos de camino y otras más para atender la violencia, pero sí hay que sentarse con las demás instituciones para afinar el acto", explicó.



A la repregunta sobre si, en ese escenario de análisis, todavía no tenía claro la necesidad o no de pedir la declaratoria al Ejecutivo, la presidenta designada del INAMU afirmó que no lo tiene claro en este momento.

Según datos del Observatorio de la Violencia de Género del Poder Judicial, del 2024 a la fecha han registrado 90 femicidios. En el mismo periodo, 105 menores de edad han quedado huérfanos de madre producto de tales asesinatos, según los datos de la misma institución.