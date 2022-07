Decisión de inhabilitar Parque Viva genera noticia en medios internacionales

Por Yessenia Alvarado | 9 de julio de 2022, 21:00 PM

El Parque Viva, ubicado en la antigua Guácima en Alajuela es un foro donde se realizan diferentes eventos y que pertenece al Grupo Nación.



Este viernes el Ministerio de Salud ordenó el cierre de este lugar argumentando que se acoge una recomendación de cuerpos de emergencia, por la cantidad de presas que se generan en la zona cada vez que hay un concierto u otro evento.

Este anuncio ocurre tan solo dos días después de que el presidente Rodrigo Chaves atacó al medio de comunicación La Nación en la conferencia posterior al Concejo de gobierno. El presidente puso en tela de duda si la empresa podrá devolver el capital de una emisión de bonos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó en instrumentos del Grupo Nación con el fin de ganar intereses.

Hasta el momento, según el propio presidente de la CCSS, La Nación nunca ha incumplido con el pago de intereses.

Sin aportar informes de los cuerpos auxiliares, Salud indica que no se podría atender una emergencia debido a la cantidad de vehículos.

La periodista, investigadora y profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR) María Flores Estrada publicó en su cuenta de Twitter:

“Costa Rica no se convertirá en el patio de juego de Chaves. Repudio la arbitraria acción contra el Parque Viva, que busca en el largo plazo quedarse con un medio de comunicación crítico y responsable. Ministros, empresarios, otros medios, etc. Deberían trazar la raya desde ya”.

Esta es la opinión de algunos expresidentes de la República.

Miguel Ángel Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter:

“No tengo ningún afecto por La Nación que me persiguió como a nadie: 26 primeras páginas con titulares en mi contra en un mes, incluso una primera página con solo titulares previos en mi contra. Pero esto me parece una barbaridad y un grave peligro”.

La expresidenta Laura Chinchilla publicó también en la misma red social:

“Me uno a la preocupación expresada por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. No se defiende a un medio en particular si no a nuestro excepcional régimen de libertad de expresión que no ha sido producto del azar, si no del ejercicio permanente de tolerancia por parte de sus gobernantes”.

Más allá del Grupo Nación productores de eventos califican esto como un grave daño.

Para el mes de julio existen ya varios eventos programados en Parque Viva, por lo que esta situación genera una gran incertidumbre.

Medios internacionales han dado cobertura a esta situación que ocurre en el país.

El Universal de México publicó:

“El gobierno de Costa Rica cierra Parque Viva tras ataque de presidente al diario "La Nación". La decisión fue anunciada solo dos días después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacara a "La Nación" con datos distorsionados sobre bonos emitidos por la empresa”.

La Prensa Gráfica de El Salvador tituló:

“Presidente costarricense ataca al periódico La Nación con datos distorsionados. El gobierno también cerró el Parque Viva, un centro de eventos propiedad de Grupo Nación”.

La Nación de Argentina:

“El gobierno de Costa Rica atacó a uno de los principales medios del país y luego cerró un estadio”.

El Tiempo en Colombia:

“La Nación, de Costa Rica, denuncia 'ataque' del presidente. Chaves atacó al diario con datos distorsionados sobre unos bonos emitidos en el mercado bursátil”.

El Comercio de Perú:

“Gobierno de Costa Rica cierra Parque Viva en medio de ataques del presidente al diario “La Nación””.

