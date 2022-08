Débil control político y una agenda poco profunda marcaron primeros meses del Congreso

Un débil control político y una agenda poco profunda marcaron los primeros 100 días de la nueva Asamblea Legislativa, que inició labores el 1° de mayo anterior.



Por primera vez en la historia, los diputados arrancaron la legislatura sin el control de la convocatoria de proyectos, que se le otorgó al Ejecutivo como una forma de que pudiera impulsar, desde el día uno, su visión de gobierno.

El problema fue que, en el caso del Progreso Social Democrático, no existía una agenda qué impulsar, ni tampoco una ruta elaborada sobre la labor legislativa.

A eso se sumó la intención de Rodrigo Chaves, anunciada desde campaña, de “gobernar por decreto”, una decisión que se criticó desde Cuesta de Moras.

Intencional o no, el Congreso tramitó en sus primeros 100 días muy pocos proyectos y casi ninguno sustancial.

Los más relevantes, sin duda, fueron el de aprovechamiento de la riqueza atunera (heredado del Frente Amplio) y la reforma a la Ley General de Aduanas, este último de la administración de Carlos Alvarado.

Lo demás fue una amplia mayoría de derogatorias y desafectaciones, con una única excepción: la iniciativa para detener temporalmente el impuesto único a los combustibles, que impulsaron en conjunto el Legislativo y el Ejecutivo.

“Hubo vacíos importantes, puede ser por impericia del Gobierno o la intención de querer gobernar por decreto. Venir del gobierno de un partido emergente puede reflejar esa falta de experiencia, pero también podría una decisión consciente de mantener a la Asamblea en el congelador, no me atrevo todavía a elegir una”, afirmó a su vez Jonathan Acuña, jefe de fracción de Frente Amplio.

¿Y el control político?



Junto a esa débil agenda tampoco se observó un control político efectivo.

La oposición, por impericia o decisión, se mostró especialmente calma con el Ejecutivo en estos primeros meses, una decisión que para los analistas responde a un cálculo político para no enfrentarse al apoyo popular del que hoy goza Rodrigo Chaves.

“En general está clarísimo que los diputados le tienen miedo a una confrontación con el Ejecutivo y eso me preocupa porque creo que la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República y es el que ejerce el control principalmente sobre el Ejecutivo, no puede mostrar ni temor y miedo, ni ausencia de liderazgos”, aseguró a su vez el politólogo Alejandro Barahona.

El también analista, Iván Barrantes, reforzó esa visión y recordó que, junto a legislar, los diputados también deben ser un contrapeso.

Desde el Congreso, los legisladores insistieron en que no han descuidado esa labor, sino que han sido conscientes de las particulares de este Ejecutivo.

“Creo que no hubo injusticias porque se consideró eso; pero, por otra parte, y eso lo he señalado, una labor fundamental de los diputados es el control político y no puede estar bien que las fracciones callen ante hechos relevantes, nosotros no lo hemos hecho”, añadió el frenteamplista Acuña.