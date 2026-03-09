¿De qué sirve incluir condones y pastillas anticonceptivas en la canasta básica?

Un proyecto de ley presentado por la diputada independiente, Cynthia Córdoba, propone que los condones, las pastillas y cualquier otro método anticonceptivo que se venda en el país se incluya dentro de la Canasta Básica Tributaria.

La propuesta, que se analizará bajo el expediente 25.429, defiende la incorporación de estos productos como una forma de “reducir barreras económicas de acceso, fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva, y dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado costarricense”.

Esto incluiría, como mínimo, los condones, pastillas anticonceptivas, inyecciones, implantes, dispositivos intrauterinos, parches e incluso la llamada píldora del día después.

¿Para qué?

La Canasta Básica Tributaria establece que esta se compone por los bienes de consumo efectivo del 30% de la población de menores ingresos.

A todos esos productos se les cobra una tarifa diferenciada del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como una forma de hacerlos más accesible para los hogares más pobres.

“La inclusión de los métodos anticonceptivos en la Canasta Básica Tributaria no constituye una concesión ni una excepción, sino una decisión coherente con la evolución del ordenamiento jurídico costarricense, los compromisos internacionales del país y la evidencia económica disponible”, defendió Córdoba.

La diputada, además, insistió que si el Estado costarricense ya reconoció que la higiene menstrual no puede ser tratada como un lujo, tampoco puede seguir tratando la anticoncepción como un bien accesorio.

La propuesta deberá se asignada a comisión para iniciar con su trámite legislativo.