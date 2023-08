"Datos crediticios no son catalogados como sensibles" insiste Central sobre solicitud a SUGEF

La autoridad monetaria sigue abogando por el uso de datos individuales para crear estadísticas más precisas, mientras que SUGEF se opone, citando restricciones en la divulgación de información sensible.



Según explicó el economista en Jefe del BCCR, Alonso Alfaro, desde su perspectiva "la información crediticia no debe ser clasificada como dato sensible, sino como información de interés público con acceso restringido"; en consecuencia, esto quedaría fuera del alcance del numeral 18 de la ley del Sistema Estadístico Nacional, que regula el acceso a los datos sensibles.