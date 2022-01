Cuestionario de contexto de 2019 también violentó derechos de estudiantes, denuncia diputado

El cuestionario de contexto que el Ministerio de Educación Pública aplicó a 5.500 estudiantes en 2019, como parte de un plan piloto dentro de las pruebas FARO, también violentó los derechos y la privacidad de los estudiantes.



Así lo denunció esta mañana el diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, quien presentó una copia de la prueba en el seno de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Benavides aseguró que ese cuestionario aplicado entre octubre y noviembre de 2019 no solo presentó los mismos abusos que fueron denunciados en las pruebas de noviembre anterior, sino que además incluyó otras preguntas peores.

Por ejemplo, dijo el legislador, se le consultó a los estudiantes cuál era el grado académico que sus padres o encargados habían alcanzado, si estos vigilaban sus conductas en la escuela, si asistían a sus actividades recreativas o si atendían los consejos que los docentes les transmitían.

“Me extraña que en el 2019 no haya saltado esta liebre, probablemente porque le hicieron esta prueba a una menor cantidad de muchachos y muchachas y entonces no hubo suficientes quejas y no se supo, pero esta torta es vieja, es decir, el Ministerio de Educación ya había abusado de las y los jóvenes de conforme con la prueba piloto que tengo aquí”, le dijo Benavides a la viceministra académica María Alexandra Ulate.