Cuestionado traslado presupuestario no afectó Ruta 32, afirma ingeniero de Conavi

El cuestionado trasladado de ₡12.700 millones del presupuesto de la Ruta 32 para obras señaladas en el escándalo “Cochinilla” no afectó en nada el avance de las obras en esa vía hacia Limón. Así lo defendió este jueves, ante los diputados que investigan el caso, el gerente de la unidad ejecutora del proyecto, Kenneth Solano.

Contrario a la expectativa de los legisladores, Solano negó la tesis legislativa de que ese traslado de recursos impidió expropiaciones y retrasó, aún más, las obras de ampliación.

“Esa situación no afectó en nada, todo se le ha pagado a tiempo al contratista y desde ese punto de vista no ha tenido ninguna afectación (…) En expropiaciones ha habido atrasos, pero no es por falta de pago y estamos hablando de que las afectaciones por expropiaciones son solo un 10% de los 107 km del proyecto”, dijo.