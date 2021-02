Cuerpos policiales podrán usar detector de mentiras en procesos de reclutamiento

Con el voto afirmativo de 32 diputados y el rechazo de otros 10 este martes se aprobó de manera definitiva el expediente 21.490, que permitirá el uso del polígrafo para los procesos de reclutamiento de los diferentes cuerpos policiales del país.



Contrario a la votación del jueves, cuando se aprobó en primer debate, hoy diferentes legisladores alzaron la voz contra la iniciativa, a la que calificaron de nefasta y poco seria.

La principal crítica es la falta de respaldo científico que el llamado detector de mentiras tiene, además de las posibles violaciones a los derechos humanos que su uso pueda infligir.

“El polígrafo es un instrumento deslegitimado en el mundo, poco usado y poco serio. Es un Instrumento violatorio de derechos humanos que puede conducir a error, porque mide nerviosismo, presión sanguínea, ritmo cardiaco, aspectos involuntarios del ser humano muchas veces”, dijo la oficialista Paola Vega.

De sus palabras hizo eco también el frenteamplista José María Villalta.

“Este es uno de los proyectos más nefastos y desafortunados que ha votado esta Asamblea Legislativa. No se puede confiar en un aparato pseudocientífico que nos diga que alguien está mintiendo. Pocos proyectos pisotean tan groseramente principios básicos de un estado de derecho”, aseguró.

Villalta cuestionó incluso la utilidad del proyecto, pues argumentó que si no es obligatorio y no será determinante en un proceso de reclutamiento no tendría sentido.

“Yo les voy a decir para qué sirve, sirve para despedir personas”, criticó.

Defensa

La independiente Zoila Rosa Volio, proponente del proyecto, respondió a los ataques asegurando que esta era una necesidad para el combate del crimen organizado y criticó las voces que adversaron su iniciativa.

“Parece que aquí viven en un mundo aparte, en Narnia, donde todo es maravilloso, cuando tenemos un embate de crímenes violentos, de ajustes de cuentos, de drogas que nos entran por aire, mar y tierra.

“Las propias diputadas del PAC se le paran en la manguera al Ministerio de Seguridad que avaló este proyecto, una contradicción más”, dijo.

¿Cómo funcionaría?

La prueba aplicará para la selección de Unidades Especializadas de la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Dirección de Armamento, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, Policía Profesional de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y Organismo de Investigación Judicial.

En todos los casos, el sometimiento a esta prueba será voluntario.

En la práctica, además, estará prohibida cualquier pregunta sensible sobre orientación sexual, preferencia de religión o culto, así como ideología política.

Además, los resultados no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza policial o cuerpo especial de policía.

Tampoco podrán ser utilizados los resultados de polígrafo en procesos judiciales.

La idea entonces es que la prueba sirva como un respaldo sobre la idoneidad de los postulantes para con las autoridades en cuestión.