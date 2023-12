¿Cuáles serán las noticias en materia política para el 2024?

25 de diciembre de 2023, 8:00 AM

Una particularidad que respaldan los analistas es el hecho de que hay 44 alcaldes que no se podrán reelegir en esta ocasión.

Como ocurre todos los años, en el mes de mayo se elige el nuevo directorio legislativo. Pero dependiendo de si el actual presidente del congreso, Rodrigo Arias, se reelige en su puesto o no, esto, según los analistas, podría generar cambios importantes.

“El presidente dijo que él venía a combatir la corrupción y a luchar contra toda forma tradicional de hacer política. Es más, se enarboló frente a su opositor de la segunda ronda como a la antítesis de todo lo que él decía que su opositor encarnaba refiriéndose a estos temas. Esto está en investigación, vamos a ver que arroja, pero ya solo los temas que se están ventilando, pueden provocar o no, lo veremos con los estudios, no solamente la inconformidad porque no se están cumpliendo las expectativas, sino que además le agregamos ese elemento de enojo, de descreimiento que es medular,” explicó Araya