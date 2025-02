¿Cuáles promesas de campaña ha cumplido Rodrigo Chaves tras mil días en Zapote?

Cuando era candidato, Rodrigo Chaves presentó una propuesta titulada Con valentía para el progreso de Costa Rica.



Ese documento se compone de 101 propuestas que el entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ofrecía en caso de llegar a la Casa Presidencial.

No obstante, a 1.000 días de la llegada del economista al poder, solo siete de esos planteamientos se han cumplido, según un análisis hecho por Teletica.com.

Del otro lado, existen 82 propuestas que no se han cumplido, a poco más de un año de que termine el mandato de Chaves.

Una de las promesas que el gobernante incumplió es la de aplicar la reforma fiscal "sin excepciones".

Ese planteamiento se incumplió en el primer año de la administración, cuando el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa una modificación parcial de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el que pretendía en un principio excluir del control de ese limitante de gasto aquel relacionado con los intereses de la deuda pública.

Aquella iniciativa fue descartada tras los señalamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó —con apoyo del oficialismo— una segunda versión, que incluía cambios para los apartados de excepciones, definiciones, rangos y cláusulas de escape.

Más difícil de suceder se ven otras alternativas promovidas.

Por ejemplo, Chaves prometió bajar los costos de los referendos mediante el uso de tecnología, así como reducir a 1% la cantidad de firmas necesarias para convocarlos. De igual manera, señaló que estos serían vinculantes con una participación del 20%.

A la fecha, ni siquiera han trascendido proyectos de ley que apunten en ese sentido.

Misma situación ocurre con la propuesta de que los ciudadanos pudieran presentar iniciativas para discusión del Congreso con solo un 1% de las firmas del padrón, que se voten, en máximo, los seis meses posteriores a la verificación de rúbricas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Lo mismo ocurre con el planteamiento para modificar la elección de diputados, a través de listas abiertas y por mitades.

En cuanto a corrupción, el ahora presidente prometió una ley que protegiera a los denunciantes de actos irregulares y ofrecer recompensas en aquellos casos que el Estado recuperara el dinero de ese hecho anómalo.

Dicha promesa se cumplió parcialmente, pues, aunque el Parlamento pasó una ley que introdujo cinco medidas de protección para denunciantes, también excluyó —por recomendación de la Procuraduría General de la República— el capítulo de los premios por las quejas interpuestas.

Existen propuestas que, aunque no se han cumplido, sí muestran avances y pueden convertirse en una realidad.

Como muestra de ellas se tiene el despliegue de la quinta generación de tecnologías de telefonía (recién se efectuó la subasta de frecuencias), la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico (aprobada por el Consejo de Ministros, pero a la espera de un protocolo especial) y la apertura de "pulmones" verdes (el Gobierno tiene previsto declarar los primeros parques naturales urbanos del país este año).

Resalta la interconexión lograda por el Ministerio de Salud, del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) con el sector privado para, por ejemplo, las recetas digitales.

Durante la presente administración, además, se logró la comunicación de la plataforma con otras entidades, como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), así como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

El acompañamiento legal a los policías frente a acusaciones penales y civiles de igual manera vio la luz.

Otros planteamientos se superaron, pero debido a lo vago que fueron externados en la carta de presentación del actual mandatario. Por ejemplo, se menciona dotación de equipo tecnológico moderno para la Fuerza Pública y la atracción de nuevas empresas internacionales, pero no se establecieron metas del todo en esas propuestas.

Este medio además determinó dos propuestas como difíciles de comprobar y consideró que otras nueve no constituían realmente una promesa.



El cumplimiento de las promesas de Rodrigo Chaves, ante los ojos de la diputada oficialista Pilar Cisneros, se ha dado en lo que ha sido posible.

La propia jefa de la fracción de Progreso Social Democrático reconoció que en su momento se hicieron propuestas que no se pudieron echar a andar, ya fuera porque la Asamblea no las respaldó o porque tenían vicios.

"Yo creo que no se ha cumplido en nada de lo que no nos han dejado. Como le digo, nosotros teníamos clarísimo desde el inicio de la administración que queríamos hacer grandes obras públicas que tuvieran una enorme incidencia", señaló la vocera del partido en el poder.

Como ejemplo, Cisneros mencionó la suerte que vivieron la Ciudad Gobierno, la marina de Limón, así como la carretera a San Carlos.

No obstante lo anterior, el plan presentado por Chaves en campaña no hace una sola mención a esas obras.

Estas corresponden a compromisos posteriores, asumidos por el mandatario en su discurso de los 100 días de administración, al igual que la iniciativa de vender el Banco de Costa Rica (BCR).

Valga aclararse que, aunque no se planteó como una promesa, sí se propuso disminuir el gasto en alquileres que hace el Estado. De acuerdo con la vocera del Poder Ejecutivo, ese proyecto ahorraría $30 millones anuales por ese concepto.

Al respecto, se tiene que se han hecho algunos traslados de oficinas con el fin de reducir el gasto por este concepto.

Pero de acuerdo con información disponible en el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF), el ahorro por esta partida se ha mantenido constante desde —al menos— 2018.

"No teníamos idea, por ejemplo, cuántos diputados íbamos a sacar. Para hacer un partido nuevo, primera incursión y sacar 10 diputados no está mal, pero si los diputados de la República tuvieran una actitud patriótica por encima de los intereses de sus partidos, hubiéramos podido avanzar mucho más. Pero eso no funciona aquí en Costa Rica. Es decir, aquí priva, pero por lejos, el interés partidario y después el interés patriótico", defendió la legisladora.