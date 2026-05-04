¿Cuál es el perfil que la oposición quiere para el Ministerio de la Presidencia?

Este martes a las 11 a. m. la presidenta electa, Laura Fernández, anunciará al equipo de trabajo que la acompañará en el arranque de su administración.

Si bien todos los ministerios y presidencias ejecutivas que se den a conocer mañana se revisten de una importancia estratégica, pocos son tan sensibles como el de la Presidencia, ese cargo donde suena el nombre de Rodrigo Chaves.

Fue la propia Fernández la que dio a conocer públicamente que le ofrecería el puesto al mandatario saliente si este así lo desea, una plaza clave para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, dañada precisamente por la posición tajante del actual mandatario.

Con la expectativa puesta en esa decisión, ¿cuál es el perfil que la oposición quiere para ese puente fundamental entre dos poderes enfrentados?

“Yo creo que, más allá de la figura, lo importante es la actitud. Si la actitud es construir puentes, trabajar en conjunto y facilitar acuerdos, la persona da igual. Si la persona que va a llegar ahí lo hará para sembrar discrepancias, para insultar, para sembrar cizaña, para usar el recurso del odio como el recurso para relacionarse con otro poder, da igual si es don Rodrigo (Chaves) o quien sea, pues estaríamos en una situación claramente no positiva para Costa Rica y no positiva para el Gobierno.

“Yo creo que doña Laura (Fernández) es la más interesada en poder definir una persona que tenga el perfil correcto para lograr el resultado, que es que salgan de ahí proyectos que solucionen problemas en Costa Rica, que ayuden a resolver el problema de la inseguridad, del agro, del sobreendeudamiento de las familias, de la crisis de la educación... Si esa persona tiene ese perfil y tiene esa actitud, pues bienvenida sea”, precisó el jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez.

Por su parte, Abril Gordienko, cabeza del PUSC en el Congreso, pidió escucha y diálogo para ese cargo de enlace.

“Lo más lógico es pensar que debería ser una persona con gran capacidad de escucha y negociación, una persona que esté abierta al diálogo, abierta a construir soluciones en conjunto.

“A pesar de que ellos (el oficialismo) tienen una mayoría amplia que les va a permitir pasar mucha legislación, esa legislación debería pasar por la legitimación de acuerdos mayores, de tomar en cuenta las diferentes voces que van a estar representadas ahí en la Asamblea Legislativa”, manifestó.

Para Claudia Dobles, líder de la Coalición Agenda Ciudadana, el peor error de la venidera administración sería arrastrar el problema de diálogo que tuvo la actual.

“Yo creo que la persona que sea puente con la Asamblea Legislativa tiene que entender que su trabajo principal es poder lograr acuerdos, y los acuerdos solamente se logran en una democracia con la base del diálogo y del respeto. En otros lugares, que no son democracia, se logra con intimidación, se logra con violencia, se logra con otros mecanismos que no son los propios de una democracia.

“Así que nosotros requerimos de una persona que realmente tienda un puente entre la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial, con una persona que se pueda realmente generar prioridades y que se pueda trabajar con base en respeto, siempre entendiendo que hay diferencias, y eso es normal”, señaló.

Laura Fernández dará a conocer su gabinete este martes 5 de mayo, a partir de las 11 a. m., en el Teatro Popular Melico Salazar.