¿Cuál es el panorama para el proyecto de armonización tras el rechazo de la oposición?

La Presidencia del Congreso confirmó que el cuestionado proyecto de armonización del sistema eléctrico se mantiene en el orden del día para ser discutido (y votado) este martes.

Esto a pesar de que el Frente Amplio, Liberación Nacional y la Coalición Agenda Ciudadana anunciaron que pondrán sus 25 votos en contra de la propuesta.

Esa matemática hace imposible que la iniciativa del Poder Ejecutivo, que promete cambiar la forma en que se vende y compra energía en el país, se convierta en ley, pues necesita de al menos 38 votos.

¿Qué pasa entonces con la propuesta?

Si el expediente se somete esta tarde a votación de primer debate, es muy probable que se apruebe, pues en esta primera discusión el texto necesita solo 29 votos para avanzar y el oficialismo suma, por sí solo, 31 curules.

El problema llegaría para el segundo debate, donde se necesitaría de esa mayoría calificada.

Las diferentes fracciones han barajado diferentes posibilidades luego de lo que suceda esta tarde.

Una de ellas es que, luego de votado, se presente una consulta de constitucionalidad para esperar a que la Sala IV vierta un criterio sobre la propuesta, aunque eso difícilmente cambiaría el escenario para la oposición.

El otro, del que ya se habla entre pasillos legislativos, es que el Ejecutivo incluya esa propuesta en la lista de iniciativas que la presidenta Laura Fernández valora llevar a decisión en uno o varios referendos, según ella misma reconoció días atrás.

Esa posibilidad, aunque real, es mucho más lenta.

Y finalmente está la posibilidad de que el Congreso quiera avanzar en la propuesta alternativa que Liberación Nacional prometió para ese tema, una posibilidad real en virtud del interés que tiene el Ejecutivo y además porque el texto que se discutirá hoy fue redactado, curiosamente, por la pasada fracción verdiblanca.

La sesión del Plenario Legislativo está prevista para iniciar a las 3 p. m.