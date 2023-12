¿Cuál es el balance de las dos grandes investigaciones del Congreso en este 2023?

“Sinart, en cambio, es una comisión que ha ido generando resultados inmediatos y pasando datos que incluso que las autoridades no tenían en su totalidad, así que somos optimistas en un informe igualmente oportuno y rápido para el tema del Sinart, porque es una comisión que no deja de sorprendernos, justo cuando creemos que ya no podemos ver alguna otra cosa en la siguiente sesión aparecen nuevos datos muy relevantes que incluso deja conclusiones fuera del objeto de la comisión”, aseguró Castro.