Cruickshank: “Ministerio de Salud actúa temeroso cuando se trata de la Asamblea"

El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, criticó con dureza al Ministerio de Salud por su decisión de no acoger la recomendación del Congreso de aislar a los 57 diputados por temor a un brote de COVID-19 en el Plenario.



El legislador dijo que las autoridades de Salud son unas cuando actúan en los demás lugares y otras cuando se trata de la Asamblea, donde sus lineamientos

Cruickshank aseguró que no entiende cómo los diputados socialcristianos Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz recibieron una orden de aislamiento a pesar de que sus pruebas COVID-19 fueron negativas, como tampoco entiende cuál es la investigación que llevó a cabo el Ministerio para decidir quiénes sí deberán ser aislados.

“Mi asesor es positivo y uno podría pensar que yo soy contacto directo, aunque en realidad yo no precisó si lo tuve o no cerca durante esta semana, lo cierto es que no he recibido ninguna notificación y mientras eso sea así yo seguiré con mi vida normal”, aseguró.