Cruickshank afina proyecto para castigar a diputados por ausentarse del Plenario

Las constantes pérdidas de quorum dentro del Plenario motivaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, a redactar y próximamente presentar una propuesta de reforma al reglamento legislativo para castigar a los diputados que se ausenten demasiado tiempo de las sesiones.



La idea, según el también legislador, es que los diputados que no cumplan con un porcentaje mínimo de entre 50% y 60% del tiempo que dure la sesión pierdan la dieta de ese día, lo mismo que si hubieran estado ausentes.

“A mí me parece una barbaridad eso de estar cobrando dietas sin estar cumpliendo con la función, yo estoy impulsando una reforma al reglamento para exigir que al menos estén entre un 50% y un 60% del tiempo que dure la sesión”, afirmó.

Cruickshank fue más allá y aseguró que “es evidente y público” que hay un grupo de diputados y diputadas que solo llegan al inicio de la sesión para loguearse en el sistema y luego ausentarse durante toda la jornada.

¿No le parece correcto decirle al pueblo, sus jefes, quiénes son estos diputados?

“Yo no he llevado durante este periodo, así como una bitácora como para poder decir fulano o mengano, así los días tales y tales, por eso no quisiera llamar nombres, pero creo que es evidente quiénes son los que mantienen el quorum y quiénes no”, dijo.