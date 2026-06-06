Críticos de armonización eléctrica alertan sobre impacto en tarifas y futuro del ICE

El proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional continúa generando cuestionamientos en sectores políticos y organizaciones de consumidores, que advierten posibles efectos negativos en las tarifas eléctricas y en la estructura actual del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El diputado Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que la iniciativa sería perjudicial para la institución, al señalar que debilitaría su papel dentro del sistema eléctrico nacional y que, además, eliminaría esquemas solidarios actuales que forman parte del modelo vigente.

En esa misma línea, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, advirtió que la reforma podría provocar un aumento en las facturas eléctricas, al considerar que se eliminaría el componente social que hoy permite que el ICE traslade los excedentes de generación para subsidiar tarifas más bajas a los usuarios.

Por su parte, el representante de la Asociación Costarricense de Consumidores de Energía, Carlos Roldán, advirtió que el proyecto promovido por el Gobierno no genera beneficios y tampoco es la solución para los problemas energéticos actuales.

Los opositores al proyecto también alertan sobre riesgos de concentración del mercado en pocos actores privados y posibles escenarios de colusión, además de cuestionar el impacto que tendría sobre el rol histórico del ICE como planificador y operador del sistema eléctrico nacional.

Por otra parte, rechazan completamente que traiga beneficios y reducciones en las facturas, pues alegan que gracias al sistema actual es que Costa Rica posee una de las tarifas más bajas de Latinoamérica.

Los sectores críticos insisten en que la reforma pondría en riesgo el modelo solidario que ha caracterizado al país en materia eléctrica.

