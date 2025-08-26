Costa Rica reitera llamado urgente para un alto al fuego en Gaza

El Gobierno de Costa Rica reiteró, este martes, un “urgente llamado” a un alto al fuego en Gaza y al respeto irrestricto a los derechos humanos en esa zona de conflicto.

La posición de la Cancillería llega en medio de la enérgica condena de organismos internacionales y numerosos países al ataque israelí contra el Hospital Nasser en la Franja de Gaza, que dejó al menos 20 muertos, incluidos cinco periodistas.

“El anuncio de la ocupación de Gaza por parte de Israel, así como la decisión para aprobar planes de construcción de asentamientos en la zona E1 en Cisjordania, contravienen normas fundamentales del derecho internacional, en particular del Derecho Internacional Humanitario, así como múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia.

“Costa Rica también reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes; el alto al fuego y que se tomen todas las medidas necesarias para el ingreso continuo, expedito, seguro e incondicional de ayuda humanitaria a todas las regiones de la Franja de Gaza”, citó Cancillería.

Costa Rica también rechazó “el rápido aumento de los niveles de desnutrición aguda en Gaza”, como han denunciado diferentes organizaciones internacionales, y un llamado enfático para que todos los actores en el conflicto “cumplan de manera irrestricta con el Derecho Internacional Humanitario”.

El país “continuará apoyando un arreglo pacífico y justo que conduzca a la solución de dos Estados que permita a Israel y Palestina vivir en paz y seguridad”.