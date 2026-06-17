Costa Rica recibe $11 millones de Noruega por captura de emisiones de carbono

El Gobierno de Noruega pagó a Costa Rica $11 millones como reconocimiento por haber logrado capturar más de un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2) entre 2017 y 2021.

Así lo anunció este miércoles la directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Johanna Valverde.

“Esto significa que todos aquellos que mantienen árboles en sus propiedades, en sus fincas, todas nuestras áreas silvestres protegidas tienen una gran capacidad de captura de carbono, ya sea en los árboles o en los suelos, y los noruegos quieren reconocer nuestro continuo compromiso con la protección de la naturaleza, la biodiversidad y las comunidades aledañas a las zonas protegidas", detalló Valverde.

El Gobierno anunció esta tarde, además, que Costa Rica es el primer país del mundo en emitir créditos de remociones forestales para la conservación de bosques, fincas y manglares.

Estos créditos precisamente buscan monetizar los esfuerzos que hace el país por la preservación del medio ambiente mediante la captura de CO2.