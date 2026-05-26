Costa Rica postula al exdiputado Gilberth Jiménez para Secretaría General del SICA

El Gobierno de Laura Fernández postuló al exdiputado Gilberth Jiménez para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el periodo 2026-2030.

Así consta en el oficio enviado por el canciller Manuel Tovar a su contraparte de República Dominicana, Roberto Álvarez, pues ese país ejerce la presidencia pro tempore del SICA.

Jiménez, exlegislador de Liberación Nacional, renunció al partido verdiblanco luego de competir contra Álvaro Ramos por la candidatura liberacionista y, posteriormente, ignorar la línea partidaria en la conformación de comisiones.

Desde ese momento, se alió al oficialismo y defendió a Rodrigo Chaves en su desafuero y otros procesos contra su administración.

Junto a Jiménez, Tovar también anunció la postulación de la exembajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, y la también diplomática Lina Eugenia Ajoy Rojas, hermana de la también exdiputada Melina Ajoy, otra aliada del oficialismo.

“Me permito indicar que todos los candidatos cuentan con una amplia preparación profesional y experiencia, así como lo reflejan sus hojas de vida que se adjuntan.

“Solicito respetuosamente que esta propuesta se haga del conocimiento de los Estados miembros para las respectivas consideraciones y dar inicio al proceso de elección correspondiente”, dijo Tovar.

El SICA es el marco institucional de integración regional en Centroamérica, creado en 1991 para impulsar el desarrollo, la seguridad democrática, el cambio climático y la integración económica y social.

Está integrado, además de Costa Rica, por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

