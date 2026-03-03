Costa Rica postula a Rebeca Grynspan para Secretaría General de la ONU

El Gobierno postuló oficialmente a Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante el periodo 2027-2031.

El presidente Rodrigo Chaves firmó la nota diplomática dirigida a la ONU en la que presentó el nombre de la exvicepresidenta de la República (1994-1998) para ese cargo, que se decidirá a finales de este año, una vez termine el mandato de António Guterres.

“Las Naciones Unidas enfrenta numerosos desafíos y se encuentra en un momento crítico. Para enfrentar con éxito estos retos se requiere una Secretaria General con trayectoria que combine autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral al más alto nivel. Rebeca Grynspan reúne esas condiciones de manera excepcional”, dijo Cancillería en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la postulación de la economista cuenta con el respaldo de las instituciones del Estado y las fuerzas políticas del país, “en una señal de consenso nacional en torno a la candidatura”.

“Grynspan tiene una larga trayectoria de servicio público en la política costarricense que culminó ejerciendo la vicepresidencia de la república”, resaltó Cancillería antes de resaltar la carrera de la candidata, quien desde 2021 ejerce como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

“Destaca su capacidad excepcional de negociación en situaciones de crisis. A partir de 2022, desempeñó un papel decisivo en la Iniciativa sobre los Cereales del Mar Negro, en el marco de los Acuerdos de Estambul, negociados entre las Naciones Unidas, Turquía, la Federación Rusa y Ucrania.

“El acuerdo permitió la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales a través del Mar Negro, contribuyendo a estabilizar los mercados, reducir significativamente los precios internacionales de los alimentos y mitigar el riesgo de una crisis global de inseguridad alimentaria”, añadió el comunicado.

La candidatura de Grynspan, según el Ejecutivo, tendrá tres objetivos: priorizar el papel de la ONU en el área de paz y seguridad duraderas; profundizar la reforma de la ONU para mejorar su eficacia, incluyendo en el ámbito del desarrollo sostenible; y preparar a las Naciones Unidas para los retos del futuro.

“El Gobierno de Costa Rica considera que la experiencia acumulada por Grynspan en responsabilidades nacionales y multilaterales la sitúa en condiciones de asumir con plena solvencia la Secretaría General de la ONU en una etapa decisiva para la organización y para el sistema multilateral”, finalizó la misiva.

