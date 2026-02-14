Costa Rica pide en Múnich que ONU tenga por primera vez una mujer al frente

Durante un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André, destacó la importancia de que una mujer ocupe por primera vez la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El canciller dijo que esta decisión "trasciende la dimensión simbólica de la equidad de género y representa un paso político de alto impacto".

"La elección fortalecería la legitimidad democrática, la autoridad moral y la eficacia política de la Organización, al tiempo que cerraría una brecha histórica de representación", subrayó André.

Para el jerarca, las mujeres representan más de la mitad de la población mundial y son actores centrales en los procesos de desarrollo, construcción de paz y estabilidad social.

"La ausencia histórica de una mujer al frente de la Secretaría constituye una brecha de representación que debilita la credibilidad del sistema multilateral”, afirmó.

El ministro también señaló que la ONU atraviesa un momento crucial que exige reflexionar sobre su estructura, mecanismos operativos y prioridades estratégicas.

"El liderazgo de la Secretaría General es decisivo, pues define la orientación política del sistema multilateral, influye en la gestión de conflictos y determina la credibilidad de la Organización", acotó.

Costa Rica insistió en la necesidad de avanzar en reformas que permitan a la ONU responder eficazmente a los desafíos globales actuales.

Entre ellas, mencionó el fortalecimiento del multilateralismo con impacto real, la consolidación de una base financiera sostenible, la modernización de la estructura organizativa, la reforma del Consejo de Seguridad y la inclusión de actores no estatales en la formulación de políticas.

Desde el año pasado, Costa Rica propuso a Rebeca Grynspan Mayufis como candidata para ser Secretaria General de la ONU, puesto que dejará vacante a partir del 2027 Antonio Guterres.



La costarricense, quien aspira al mayor cargo del sistema de Naciones Unidas, es una economista de 69 años, vicepresidenta de Costa Rica en 1994-1998, en el gobierno del presidente José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional (PLN).

